أنغام توضح لـ"اليوم السابع" حقيقة زواجها من قائد فرقتها الموسيقية

على مدار الفترة الماضية تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أخبارا تتعلق بالنجمة أنغام وهى زواجها من الموسيقار هانى فرحات، وهو ما أغضب نجمة الغناء بشدة، خاصة أنها تعتبر أن حياتها الشخصية ملكها وحدها هى وأسرتها.

"اليوم السابع" تواصل مع نجمة الغناء أنغام لـ"اليوم السابع"، لتوضح حقيقة هذه الزيجة، حيث نفت تماماً خبر زواجها من قائد فرقتها هانى فرحات، مؤكدة أنها تعمل معه منذ طفولتها، فهو صديق وكل ما يربطهما ببعض علاقة العمل منذ سنوات طويلة وليس أكثر.

وطلبت أنغام من الجمهور والمتابعين لها تحرى الدقة فيما يتداول عنها، وبالتحديد ما يخص حياتها الشخصية، مشددة على أنها لا تحب الخوض فى حياتها بهذا الشكل المهين.

من ناحية أخرى تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى فى جدة، بمناسبة اليوم الوطنى السعودى يوم 24 سبتمبر فى حفل ضمن حفلات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، اليوم الوطنى.