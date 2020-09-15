الزمالك يؤجل إقامة عزاء الراحل عزمى مجاهد بناءً على طلب نجله

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل إقامة عزاء المرحوم عزمى مجاهد، نجم الأبيض ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، إلى موعد لاحق بناءً على طلب نجله أمير عزمى بسبب إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء مجاهد بعد شفاء نجله أمير، وذلك بعدما كان مرتضى منصور قد قرر إقامة عزاء عزمى مجاهد السبت المقبل فى مقر النادى بدلاً من مسجد الحامدية الشاذلية.

ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

