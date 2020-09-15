نتنياهو: اليوم بداية تغير تاريخى والاتفاق مع الإمارات سينهى الصراع العربى الإسرائيلي

قال بينامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى فى حفل التوقيع على اتفاق السلام فى البيت الأبيض: "نحن اليوم أمام تغير تاريخى"، متقدما بالشكر لجميع القائمين على هذا الاتفاق.
وأضاف فى كلمته أن اليوم ينذر بفجر جديد من السلام، وقال إن الشعب اليهودى والدولة اليهودية لطالما صلوا من أجل السلام، معربًا عن امتنانه لقيادة الرئيس ترامب لأنه وقف إلى جانب إسرائيل وعارض استبداد إيران، وأعرب عن شكره للجانب الإماراتى والبحرينى للانضمام إلى اتفاق السلام "وتعزيز الأمل لجميع أطفال إبراهيم".
وأوضح أن الشعب الإسرائيلي وإسرائيل وهو نفسه يعرف معنى الحرب، حيث تعرض للإصابة بها وتوفى شقيقه، مؤكدا أن الذين تأثروا من الحروب يعرفون قيمة السلام.
وقال إن هذا الاتفاق يمكنه إنهاء الصراع العربى الإسرائيلي، مضيفا أن التعاون بين إسرائيل والدول العربية سيشعر بثماره جميع الشعوب الإماراتية والبحرينية، مؤكدا أن التعاون في مكافحة كورونا بدأ بالفعل.
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