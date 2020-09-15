كارتيرون يسدد ربع مليون دولار شرط جزائى للزمالك بعد فسخ عقده

سدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، 250 ألف دولار بصورة فورية لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، بعد قرار المدرب الفرنسى بالرحيل عن قلعة ميت عقبة ورحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق منذ قليل بعدما تعهد بدفع الشرط الجزائي وتم فسخ العقد..

ويستعد الزمالك، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.