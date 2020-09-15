كارتيرون يقترب من السعودية بعد الرحيل عن الزمالك واتحاد جدة والتعاون في الصورة

اقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك من تولى تدريب احد الفرق السعودية عقب فسخ تعاقده اليوم مع الزمالك ودخل ناديا اتحاد جدة والتعاون في مفاوضات مكثقة مع الفرنسي خلال الساعات الماضية ، وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق.
ومنح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة أبناء ميت عقبة وأوضح مسئولى نادى الزمالك إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى آخر وقام بانهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الزمالك وليس كما يشير إن لديه أي ظروف.
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