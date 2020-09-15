إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش من مسجل خطر أثناء مشاجرة بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بإصابات مختلفة نتيجة إطلاق مسجل خطر النار من فرد خرطوش أثناء مشاجرة بينه وبين آخر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرة، بورود بلاغ من مستشفي المطرية بوصول أربعة أشخاص مصابين بإصابات متفرقة من الجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كل من فارس السيد الهجرسي رش خرطوش بأماكن متفرقة من الجسم، وزياد الناغية رش خرطوش في العين، ومحمد هاني سليم رش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسم، أحمد خليل عمر بالذراع اليمين.

وبسؤال المصابين أكدوا قيام "السيد.ك" مسجل وله معلومات جنائية، بإطلاق النار من فرد خرطوش، أثناء مشاجرة مع أحد الأشخاص بشارع سعد زغلول بالمدينة، وفر هاربا.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفي المنزلة المركزي، لتقديم العلاج لهم،. وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.