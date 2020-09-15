مايك بنس يعلق على اتفاق السلام: يوم تاريخى يعكس القيادة الجريئة للموقعين

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اتفاق السلام الذى تم اليوم بين البحرين والإمارات وإسرائيل هو يوم تاريخى. وقال إن الاتفاق خطوة رائعة نحو السلام، موضحا أن الاتفاق يعكس القيادة الجريئة للموقعين عليه، وذلك وفقا لقناة العربية.

وفى وقت سابق توقع السفير براين هوك، كبير مستشار وزير الخارجية الأمريكي، انضمام دول عربية أخرى للسلام مع إسرائيل، رافضا الإفصاح عن هذه الدول وقال، " سنرى هذا لاحقا ولا أريد الإفصاح عن العلاقات، لكن أجرينا لقاءات في بعض الدول".

وقال "هوك" في مقابلة على شبكة سكاي نيوز الإخبارية قبل قليل، بعد اتفاقية السلام نرى شرق أوسط جديد تقوده الإمارات والبحرين، وعملنا مع هذه الدول للوصول إلى مرحلة نهائية للسلام.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير منها ستلتحق بالسلام معها، قائلا إن دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل والكثير منها ستلتحق بالسلام معها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف، لافتا إلى أن الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.



