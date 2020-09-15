أمير مرتضى يكشف كواليس فسخ عقد كارتيرون بعد رسالة "واتس اب"

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن صدمته من قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الذي قرر فسخ تعاقده رسميا مقابل دفع الشرط الجزائي بقيمة 250 ألف دولار، ودخل كارتيرون خلال الساعات القليلة الماضية دائرة ترشيحات الفريق الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بعد تراجع نتائج الفريق الذي يعد أحد الأندية الشهيرة في البلد هناك والذي يمتلك تاريخ قاري كبير.

وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض، كما يرجح مصادر اقتراب كارتيرون من نادي بيراميدز الذي يسعى هو الآخر للبحث عن مدرب قوي .

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات صحفية اليوم إنه فوجي خلال عقده جلسة بالأمس مع يحيي علي وكيل المدير الفني باتريس كارتيرون، يعرض عليه عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام الى الزمالك خلال الفترة الحالية بتلقي رسالة عبر "واتس اب" يؤكد خلالها فسخ التعاقد مع النادي بشكل رسمي مع تأكيد استعداده لدفع الشرط الجزائي للنادي.

أضاف أمير مرتضى منصور أنه توجه للمدير الفني وعقد جلسة معه لمدة 4 ساعات بالأمس تحدث فيه عن كل الأمور والصدمة من القرار مشيراً الى انه طلب تفسير لقرار الإقالة الا أنه لم يجد إجابة نهائياً على القرار وأن المدرب الفرنسي قال إنه لم يعد لديه الشغف للعمل وأنه لا يوجد خلافات نهائياً داخل الفريق.

وأوضح أمير مرتضى أن اخر حديث بين كارتيرون معي كان على جدول الدوري المصري وأنه وبعد مناقشات طويلة وعرض زيادة راتبه لو كانت هناك مشكلة فيه او خلافه تم رفعه الأمر الى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وأنه تم تصوير الجلسة بالكامل وهي ما ستذاع داخل جدران القلعة البيضاء وأنه أشاد بمعاملة النادي معها وأنه لا توجد مشكلات نهائياً.

ونفى أمير مرتضى منصور أن تكون هناك مشكلات مع المدرب الفرنسي وأن النادي حاول التمسك به لآخر فترة ممكنة الا أنه تمسك بالأمر وطلب السفر اليوم الى بلاده رغبة منه في الحصول على قسط من الراحة مشدداً انه من ضمن الحلول منحه إجازة من تدريب الفريق لزيارة أسرته خلال الأيام المقبلة الا انه رفضها أيضاً.