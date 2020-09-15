تغطية تليفزيون اليوم السابع.. ماذا حدث في البيت الأبيض؟ تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

قدم تليفزيون اليوم السابع ، تغطية خاصة حول توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو الحدث الذى تم في البيت الأبيض بواشنطن.

وعرضت التغطية التي قدمها هشام عبد التواب ، تفاصيل توقيع الاتفاق وكواليسه ، من خلال عرض معلوماتي للقاءات الجانبية التي أجراءها الرئيس ترامب قبيل حفل التوقيع ، حيث خرجت بعض التصريحات من كافة الأطراف.

ورسميا وقعت الإمارات العربية المتحدة على معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، برعاية الرئيس الإميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض معاهدة سلام مع وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان واتفاق تأييد السلام مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني. كذلك، وقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الاميركي اعلانا مشتركا

قبيل توقيع الاتفاق أجرى الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعات مع الوفود أطراف الاتفاق بالبيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي في كلمته قبل التوقيع إننا "هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ"

وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار"، وقال "هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل"

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن "السلام سيغير وجه الشرق الأوسط"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "هذا اليوم هو فجر جديد للسلام"

وأضاف: "لسنوات وعقود.. الشعب اليهودي صلى للسلام والدولة اليهودية صلت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب .. لقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية اللسلام التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الاوسط والعالم كله".

أما وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني قال إن "اليوم حدث تاريخي وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط ولا سيما الشباب".

وشارك في الحفل نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.



هشام عبد التواب1

وبدأت بعد ذلك مراسم التوقيع ، وخلال كلمته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بتوقيع اتفاقيات سلام عربية مع إسرائيل، سيتم الوصول إلى السلام الحقيقي ، ووصف الاتفاق بأنه يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط ، وشدد على أن دول عربية ستنضم قريبًا لتوقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وقال، أن إيران تعاني من أزمات عدة وتمر بأزمة اقتصادية صعبة، مضيفًا ‏أن الإيرانيون يرغبون باتفاق مع بلاده وأنه أبلغهم بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقررة ٣ نوفمبر المقبل. مشيرا إلى أنه في حال فوزه في الانتخابات ربما سيوقع اتفاقًا مع إيران.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتفاقية بانتصار تاريخي للإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا وإسرائيل تربطهم روابط تاريخية عميقة

وأكد نتنياهو، أن بلاده لديها علاقات قوية في الشرق الأوسط ، وتابع في كلمة مقتضبة، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقيات التاريخية، أن بلاده لا تواجه عزلة في الشرق الأوسط.

أما وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال، إننا نشهد اليوم "فكرا جديدا سيخلق مسارا أفضل لمنطقة الشرق الأوسط

وذكر عبدالله بن زايد، في حفل توقيع معاهدة السلام، أن هذه المعاهدة "إنجاز تاريخي لكل من أميركا وإسرائيل والإمارات

كما شكر الوزير الإماراتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "على اختياره السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية مما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وفي كلمته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني إن "اليوم حدث تاريخي وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط ولا سيما الشباب".



