الحكومة الأيرلندية تعزل نفسها بعد مرض وزير الصحة

قال رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرجيل، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان علق عمله أسبوعا وإن أعضاء الحكومة تم إبلاغهم بأن يعزلوا أنفسهم بعد مرض وزير الصحة ستيفن دونيلي.
وقال أوفيرجيل للبرلمان "بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توجيهات لي" من رئيس الوزراء.
وقال التلفزيون الرسمي (تي.آر.إي) إن دونيلي طلب فحصا خاصا بكوفيد-19 بعد الظهر اليوم. ولم يرد مكتبه على الفور على طلب للتعليق.
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