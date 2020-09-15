الارشيف / أهم الاخبار

المسمارى يكشف هوية داعشية مصرية متزوجة من أمير التنظيم الجديد فى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى عن هوية زوجة أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، مؤكدا أنها سيدة مصرية تدعى نجلاء محمود عفيفي حسين وزوجها الداعشى يدعى "أبو عبد الله الليبى" لديها أبناء من زوجها السابق مسحون التابع لتنظيم بيت المقدس وهو سجين في مصر مع أبنائها مصطفى وعبد الله.

 

104393-35105619-bde1-49ba-abc5-e39c4fead3a7
 

وأكد المسمارى خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل تصفية داعشى مصري يدعى "محمد ماهر عبداللطيف حسن الشعراوي" من مواليد عام 1991م.

 

105550-45675e0a-57a8-452e-9c52-2735e70ab10d
 

وأوضح المسماري أنه من بين الإرهابيين القتلى شخص ليبى يدعى عثمان العبار، وأبو عبد الله أمير تنظيم داعش الجديد في ليبيا، ومواطن سعودى يدعى محمد بن رشدي بن محمد كورني بارك مواليد  1980م، ومواطن سعودى يدعى سعود بن مرضي بن عبدالله الحربي مواليد 1987، مواطن سعودى يدعى عبدالمحسن بن معتق بن عتقه المحمدي مواليد 1992م.

 

92754-d5b98d32-240e-4c81-8d37-de1cc42a07e2
 

وكشف المسماري عن تصفية الجيش الليبى لإرهابى سودانى يدعى حدوب محمد على محمد مواليد 1991م، وإرهابى من كينيا يدعى سعيد شانقوما مواليد 1979، وإرهابى من ساحل العاج  يدعى أبوبكر الصديق حسين مواليد 1992م، بالإضافة لإلقاء القبض على داعشية ليبية تدعى سناء عبد الهادي سالم من مواليد 1980 كانت في مدينة مصراتة قبل التحاقها بزوجها عثمان العبار في سبها.85990-fbf71d7c-066a-4258-8e04-8085a1e443df

 

 


عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسمارى يكشف هوية داعشية مصرية متزوجة من أمير التنظيم الجديد فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا