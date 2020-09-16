مؤتمر أبل بدون أيفون جديد لأول مرة.. الشركة الأمريكية تعلن عن ساعتين ذكيتين وجهازى آيباد بمواصفات متطورة.. وغضب بين عشاق الشركة ...

عقدت شركة أبل مساء اليوم حدثا فى مقرها بكاليفورنيا للإعلان عن عدد من المنتجات والخدمات الجديدة، حيث شهد الحدث الإعلان عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية، فضلا عن طرح جهازين آيباد جديدين، وعدد من الخدمات الجديدة، إلا أن الشركة لم تكشف نهائيا عن هواتف أيفون 12 المنتظرة، وهو ما يعنى أن الشركة قد تكشف عنهما فى شهر أكتوبر المقبل، وفيما يلى نعرض أبرز ما كشفت عنه الشركة كما يلى:

- ساعة Watch Series 6

كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، خلال فعاليات حدث أبل Time Flies عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 6"، والتى قال إنها ستوفر العديد من المميزات للمستخدمين فى المستقبل، حيث شملت فعاليات الحدث المقام عبر الإنترنت، عرض تجارب العديد من المستخدمين مع ساعات أبل على مدار السنوات الماضية.

وكشفت أبل أن الساعة ستوفر للمستخدمين تنبيهات إذا انخفض الأكسجين إلى مستويات أقل، كما أنها تمتلك المزيد من المستشعرات على ظهر هذه الساعة الجديدة، فيما تحافظ طراز Series 6 على نفس التصميم العام الذى تم تقديمه مع Apple Watch Series 4 واستمر مع Series 5، لكنها تضم مزيد من الألوان، حيث تضم اللون الأزرق والأحمر والفضي، وستصل بسعر 399 دولارا.

ولعل أبرز ما يميز الساعة الجديدة وجود جهاز استشعار صحى جديد والذى يتيح قياس الأكسجين فى الدم وعرضه على الشاشة، فهو بمثابة جهاز مراقبة الأكسجين فى الدم، حيث يضيء الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء على معصمك ويقيس الانعكاس لقياس لون الدم، ويحدد مستوى الأكسجين فى 15 ثانية، لتستخدمه الخوارزميات لقراءة لون دمك، والذى يظهر O2.

فيما قال تيم كوك عدة مرات إن أكبر إرث لشركة أبل سيكون فى مجال الصحة، وهذا الإيقاع مع الساعة -إطلاق جهاز استشعار، وتمويل الأبحاث- هو فى الأساس كيفية حدوثه، حيث أنهم يشتركون مع شبكات صحية لدراسة صحة القلب، وأيضًا، هناك دراسة حول COVID.

وتأتى السلسلة 6 أيضًا مع معالج S6 الجديد، والذى يعد بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. يعتمد على شريحة A13 الداخلية من Apple ويقدم أول تحديث رئيسى لأداء Apple Watch منذ السلسلة 4، بالنظر إلى أن طراز Series 5 العام الماضى استخدم نفس S4 CPU (أعيد تسميته باسم S5 مع إضافات أخرى مثل البوصلة ووحدة تحكم العرض الجديدة).

وستعمل ساعة أبل ووتش 6 على تشغيل نظام watchOS 7، والتى كشفت عنها Apple فى WWDC فى وقت سابق من هذا العام، يضيف تحديث البرنامج - المتوفر لجميع الطرز التى يعود تاريخها إلى السلسلة 3 - دعمًا أصليًا لتتبع النوم.

- ساعة Watch SE

وإلى جانب الكشف عن ساعتها الذكية Watch Series 6، كشفت شركة أبل أيضا عن بديل أرخص بأسعار معقولة فى حدث "Time Flies" اليوم، حيث أعلنت أبل عن ساعة Apple Watch SE والتى تعتبر بمثابة ساعة ذكية ميسورة التكلفة لمن لا يستطيعون أو لا يريدون التفاخر فى شراء الجهاز الرائد القابل للارتداء.

وعلى الرغم من أنه لا يأتى مع معالج S6 الأسرع الجديد أو مستشعر الأكسجين فى الدم، إلا أنه لا يزال يقدم ميزات أساسية مميزة للمستخدمين، حيث ستتوفر لك الطرز الخلوية ميزة لتترك هاتفك فى المنزل وتظل على اتصال بأحبائك، حيث تحتوى Watch SE أيضًا على نفس مقياس الارتفاع والبوصلة ومقياس التسارع والجيرسكوب مثل السلسلة 6 الجديدة، بالإضافة إلى اكتشاف السقوط، وذلك على الرغم من أنه لا يحتوى على معالج S6 الجديد، إلا أن مجموعة شرائح S5 لا تزال جديدة إلى حد ما وستوفر أداءً مشابهًا لأداء Apple Watch Series 5.

- سوار Solo Loop

أطلقت أبل مجموعة من أحزمة وسوارات الساعات الجديدة إلى جانب أبل Watch Series 6، بما فى ذلك سوار Solo Loop الجديد، والذى يأتى فى نسخة ناعمة ومضفرة، حيث تتوفر الأحزمة الجديدة بخمسة ألوان، والتى تتوافق تمامًا مع خيارات العلبة الملونة الجديدة لـأبل Watch Series 6.

وتتميز سوارات Solo Loop بأنها موحدة تمامًا، بدون فواصل أو فجوات، فهى مجرد حلقة ناعمة من المطاط المرن، وهناك أيضًا نسخة مضفرة للأشخاص الذين يريدون بعض الملمس على معصمهم، وقد قامت أبل أيضًا بتحديث مجموعة Hermes من السوارات مع أنماط جولة فردية متجددة وجولات مزدوجة.

- الجيل الثامن من أجهزة أيباد

أعلنت شركة أبل اليوم عن جهاز iPad من الجيل الثامن، والذى يتميز بشريحة A12 مقارنة بمعالج A10 من الجيل السابق، فيما يعد تصميم iPad الجديد هو إلى حد كبير نفس التصميم السابق، فيما يعنى الانتقال من A10 إلى A12 أن أرخص جهاز iPad من أبل سيضم المحرك العصبى Neural Engine لأول مرة.

وتقول شركة آبل إن شريحة A12 تقدم أكثر من ضعف أداء الكمبيوتر المحمول الأكثر مبيعًا الذى يعمل بنظام Windows، وأسرع 6 مرات من جهاز أندرويد اللوحى الأكثر مبيعًا وأسرع 6 مرات من جهاز Chromebook الأكثر مبيعًا، فيما يحتفظ iPad من الجيل الثامن بنفس سعر الجيل السابع: هذا هو 329 دولارًا للبيع العام و299 دولارًا للنسخة التعليمية.

وسيعمل iPad الجديد أيضًا على iPadOS 14، وسيقدم الميزات الجديدة التى عرضتها أبل لتحديث البرنامج القادم، بما فى ذلك ميزات Apple Pencil الجديدة مثل إدخال النص المكتوب بخط اليد، وقد أعلنت شركة Apple سابقًا عن جهاز iPad من الجيل السابع فى الخريف الماضى، لتوسيع شاشة مقاس 9.7 بوصة التى كانت عنصرًا أساسيًا فى تشكيلة الشركة لسنوات إلى لوحة أكبر مقاس 10.2 بوصة.

فيما يعد تحديث هذا العام أقل إثارة من ذلك، على الرغم من أن قوة المعالجة الإضافية تبدو وكأنها إضافة مرحب بها، ومن المنتظر أن تبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPad الجديد من الجيل الثامن اليوم قبل إصداره يوم الجمعة.

- جهاز iPad Air

كشفت أبل النقاب رسمياً عن أحدث أجهزة iPad Air لديها، مما يوفر تصميمًا جديدًا بالكامل مع شاشة من الحافة إلى الحافة، ويتميز iPad Air الجديد بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة مع ألوان P3 العريضة، True Tone، وطلاء مصفح، فيما يقع Touch ID فى زر الطاقة.

ويتميز iPad Air الجديد أيضًا "بقفزة هائلة فى الأداء" بفضل أحدث معالج A14 Bionic، وتقول شركة أبل: "أول منتج فى الصناعة يستخدم تقنية 5 نانومتر غير المسبوقة"، وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة 40٪، وتحسن أداء وحدة معالجة الجرافيكس بنسبة 30٪، كما تحسن أداء التعلم الآلى أيضًا بفضل المحرك العصبى الجديد.

ويتميز iPad Air الجديد بتصميم يشبه iPad Pro مع شاشة مقاس 10.9 بوصة بدقة 2360 × 1640 مع تصفيح كامل وسلسلة ألوان كبيرة P3 وTrue Tone وطلاء مضاد للانعكاس. كما أنه يتميز بدعم USB-C.

- خدمة Fitness +

أعلنت أبل عن خدمة لياقة بدنية جديدة، ومن المقرر أن تنافس أمثال بيلوتون، وستتكامل خدمة أبل Fitness + مع ساعة أبل ووتش وتطبيق Fitness على أيفون، تبلغ تكلفة Fitness +حوالى 9.99 دولارًا أمريكيًا فى الشهر أو 79.99 دولارًا أمريكيًا فى السنة.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة فصول اللياقة التى تستضيفها أبل، مع عرض مقاييس التمارين الصحية فى الجزء العلوى من الفيديو، ويمكن بعد ذلك حفظ البيانات تلقائيًا فى تطبيق Health، وستتضمن Apple Fitness + دروسًا فى التمارين تشمل العديد من الفئات، بما فى ذلك القلب واليوجا، يمكن للمستخدمين بث فصول التمرين فى المنزل أو أثناء التنقل.

وستضيف أبل تدريبات جديدة على أساس أسبوعي، مع مجموعة متنوعة من المدربين العالميين، وسترافق الفصول الموسيقى المناسبة، ويمكن للمستخدمين حفظ قوائم التشغيل الخاصة بهم فى Apple Music، وستتواجد Apple Fitness + داخل تطبيق Fitness على أيفون، الذى يعمل بنظام iOS 14، ويمكنك أيضًا الحصول على التدريبات على Apple Watch، وتقوم أبل أيضًا بإطلاق تطبيق Fitness لجهاز Apple TV.

وستظهر Fitness + لأول مرة قبل نهاية العام، وستشمل أبل 3 أشهر مجانًا من أبل Fitness + مع مشتريات Apple Watch الجديدة.

- خدمة Apple One

كشفت شركة أبل اليوم عن خدمة الاشتراك المسماة "Apple One" والتى ستوفر للعملاء بالاشتراك فى جميع خدمات أبل الرقمية معًا، فهى عبارة عن نظام اشتراك شهرى فى خدمات أبل المختلفة، والذى يعتبر أقل مما لو تم الاشتراك فى الخدمات بشكل فردي.

وتسعى أبل من خلال هذه الخدمة لتشجيع العملاء على الاشتراك فى خدمات أبل المتعددة، مما يولد المزيد من الإيرادات.

ولدى شركة أبل هدف مالي يتمثل بتجاوز حاجز 600 مليون مشترك فى خدمات الاشتراك بحلول نهاية عام 2020، وقالت الشركة: إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، وإن حزمة خدماتها ستزيد من التبني، وستكون هناك مستويات مختلفة.

ولعل أرخص فئة اشتراك فى Apple One ستكلف 14.95 دولارًا شهريًا للأفراد، وتقدم Apple Music وApple TV + وApple Arcade و50 جيجابايت من مساحة تخزين iCloud، وستكون نفس الخطة متاحة للعائلات مقابل 19.95 دولارًا، مع تخزين 200 جيجابايت، وتشمل خطة Premier Apple One الراقية أيضًا Apple News + وApple Fitness + المعلن عنه حديثًا أيضًا، و2 تيرابايت من iCloud.

وتقول شركة Apple إنه يمكن للأفراد توفير 6 دولارات شهريًا، بينما توفر العائلات 8 دولارات شهريًا/ علاوة على ذلك، فإن خطة Premier أرخص بـ 25 دولارًا من شراء جميع خدمات Apple بشكل فردي، وستقدم Apple نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا للمشتركين الجدد لتجربة الحزمة، زويمكن لمستخدمى Apple Card توفير 3٪ إضافية على كل دفعة.

وستتوفر خطة Apple One Premier فى أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نظرًا لمدى الوصول الجغرافى الأصغر لـ Apple News +.

- إطلاق iOS 14 وiPadOS 14 غدا

كما كشفت أبل أنها ستطلق نظام التشغيل iOS 14 للجمهور غدا 16 سبتمبر، حيث يتضمن iOS 14 مجموعة متنوعة من الميزات والتغييرات الجديدة، مثل أدوات الشاشة الرئيسية، ومكتبة التطبيقات، وغير ذلك الكثير. ويعد iOS 14 تحديثًا مهمًا لمستخدمى أيفون، حيث يوفر الدعم الذى طال انتظاره لأدوات الشاشة الرئيسية، فضلاً عن ميزة مكتبة التطبيقات الجديدة لتنظيم التطبيقات التى لا تريد الاحتفاظ بها على شاشتك الرئيسية، ويوفر iOS 14 أيضًا واجهات مضغوطة جديدة لـ Siri والمكالمات الهاتفية الواردة، بالإضافة إلى ميزات صورة داخل صورة لتشغيل الفيديو.

- إطلاق watchOS 7

وإلى جانب الإعلان عن ساعتها الذكية Apple Watch الجديدة اليوم، شاركت أبل أن نظام التشغيل الجديد watchOS 7 سيكون متاحًا لجميع المستخدمين فى 16 سبتمبر، ويأتى watchOS 7 مع عدد من التغييرات والتحسينات الجديدة، حيث أن اثنان من مميزات النظام الرئيسية تشمل تتبع النوم ومشاركة وجه الساعة، وفى الوقت نفسه، فإن الساعة يمكنها تتبع التمارين بدقة ويمكنها أن تبدأ الكشف التلقائى عن غسل اليدين فى العد التنازلي لمدة 20 ثانية للتأكد من أنك تنظف يديك لفترة كافية.

لكن لن يصل تحديث watchOS 7 لساعاتWatch Series 1 وSeries 2، لذلك ستحتاج إلى Apple Watch Series 3 أو Series 4 أو Series 5 أو أحد طرازات Apple Watch التى تم الإعلان عنها حديثًا لاستخدام watchOS 7.

ويتطلب watchOS 7 أن يعمل جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 14، وعند توفره، توجه إلى تطبيق Watch على جهاز iPhone> عام> تحديث البرنامج لتثبيت watchOS 7.

غضب بين عشاق أبل لعدم الكشف عن iPhone 12 اليوم

فيما أعرب محبى أبل عن غضيهم بعد عدم الكشف عن iPhone 12 فى حدث الشركة اليوم، الذى حمل اسم Time Flies هذا المساء، إذ أشارت الشائعات قبل الحدث إلى أن أبل قد تعلن عما يصل إلى أربعة أجهزة iPhone جديدة، ومن المتوقع أن يطلق عليها iPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Max وiPhone 12 Max Pro، ولكن رغم الإعلان عن العديد من الأجهزة الجديدة الأخرى، لم تكشف عن أبل أى هواتف ذكية خلال حدث الإطلاق.

وكانت شركة أبل قد أكدت سابقًا أن هواتف أيفون لهذا العام ستطرح للبيع فى وقت متأخر عن الإصدارات السابقة، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن توقع الكثيرون الإعلان عن الهواتف اليوم وتأخير طرحها فى الأسواق حتى أكتوبر، لذا أصيب عشاق الأيفون بالإحباط بعد تأجيل أبل طرحها هاتفها الجديد.

وقد توجه العديد من محبى أبل المحبطين إلى تويتر لمناقشة الأمر، إذ كتب أحد المستخدمين: "أين iPhone 12؟ أنا ضائع"، وأضاف آخر: "أين iPhone 12؟ لقد قررتم عدم طرحه فى المرة الوحيدة التى أشاهد بها حدث البث الخاص بكم".

