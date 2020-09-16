أحمد كشرى بعد رحيل كارتيرون " مبحبش ألاعب فريق مدربه اتغير"

أوضح أحمد كشري المدير الفني لأسوان أنه لم يكن يحب مواجهة الزمالك بعد تغيير مدربه عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28،و قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أحب مواجهة فريق يتغير مدربه لأن الروح النفسية بتكون عالية ودوافعه بتتغير وبتكون قوية والمباراة هتبقى صعبة، ومكنتش اتمنى ان الزمالك يغير جهازه الفني لان الخطة هتتغير وكنت مذاكر طريقة لعب كارتيرون كويس".

شدد: "طارق حامد اهم لاعب في خط نص الزمالك وبيعتمد على الاطراف زي بن شرقي وهو من اللاعبين المميزين واحمد زيزو من اللاعبين اللي بيعملوا مجهود عالي جدا"، مشيرا إلى أنه من الوارد تجهيز مفاجأة في مباراة الزمالك اللي بنحترمه كونه فريق كبير ولكن عايزين نقدم مباراة ونحصل على الاقل على تعادل من المباراة.

أكمل: "اللي خلانا نلعب مباراة هجومية امام الاهلي يخلينا مستعدين للعب مباراة قوية امام الزمالك واحنا عندنا توازن وثقة في كل اللاعبين، مضيفا: "اتطلع للوصول إلى النقطة 37 او 38 لبقاء اسوان في الدوري الممتاز".