التليفزيون هذا المساء.. الإسكان توضح أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.. التنمية المحلية:عدد طلبات التصالح بمخالفات ال...

تناولت برامج التليفزيون مساء الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى جاء على رأسها..

الإسكان توضح أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن تغيير استخدام "البدروم" و"الروف" أبرز المخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن التخفيض لسعر المتر فى المجتمعات العمرانية تنطبق على النشاط السكنى.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.

التنمية المحلية: عدد طلبات التصالح بمخالفات المبانى بلغ 1.2 مليون طلب حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم فتح المدارس بجانب المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح بسبب الزحام الشديد، مضيفا أنه تم إعداد خيام أمام المراكز التكنولوجية بسبب أعداد المتقدمين للتصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيض رسوم التصالح ساعد على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم، مضيفا أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى المحافظات بلغت مليونا و200 ألف طلب حتى الآن.

وتابع أنه سيتم زيادة الساحات الخاصة بتواجد المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، مضيفا أن كل ما يتقدم اليوم بجدية التصالح مستمر فى استكمال أوراقه لمدة شهرين بعد 30 سبتمبر الجارى، مؤكدا ان خط وات ساب لمبادرة صوتك مسموع هو "01150506783".

وأوضح أن المنوفية تتصدر بـ147 ألف طلب، يليها البحيرة، مضيفا أن عوائد الرسوم التصالح ستعود على المواطن فى صورة خدمات، مؤكدا أن القاهرة والجيزة يتصدران المشهد فى رسوم التصالح، 67 ألف طلب بالشرقية للتصالح، و38 ألف طلب للتصالح برسوم تتجاوز 200 مليون جنيه بسوهاج.

الرى تكشف عن خطة طوارئ استعدادا لموسم الأمطار والسيول

قالت الدكتورة إيمان سعد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن اجتماع اليوم للتأكيد على جاهزية الترع والمصارف والمخرات لمواجهة السيول. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن خطة الطوارئ تشمل التنسيق مع وزارة الكهرباء لقطع التيار فى الأماكن المتضررة من السيول.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر فى ضوء المتابعة المستمرة على مدار الساعة لحالة الفيضان وإعلان حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة.

مستشار الرئيس للصحة يعلق على التشكيك فى أعداد إصابات كورونا: الأرقام حقيقية 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه ليس هناك داعٍ بالتشكيك فى أعداد الإصابة الخاصة بفيروس كورونا والتى تعلنها مصر، مؤكدا أنها أرقام حقيقية 100%، وأن ما يعلن هى الحالات التى رصدت من قبل وزارة الصحة المصرية، قائلا "الوزارة هتتكسف من إيه".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخله هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه لا يوجد أى سبب حاليا للقول بأننا دخلنا الموجة الثانية، ولكن يجب علينا جميعا الترصد والحرص لعدم الإصابة، مشيرا إلى أن الارتفاع الذى تشهده مصر حاليا من عدد الإصابات ليست نتيجة يوم واحد، ولكنها نتيجة تراكمية.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه حتى الآن يتم رصد ما لا يقل عن 100 حالة، وهذه ما تم رصده من خلال معامل وزارة الصحة، وأن عدد الحالات الآن بالمستشفيات ما بين 30 إلى 40%، وكل هذه الحالات تعد امتداد للحالات الموجودة والتي تسمى بالموجة الأولى.

وأشار إلى أن ما يرصد اليوم من إصابات سواء كانت حالات إيجابية أو حالات فى الرعاية المركزة تعد حالات تراكمية، ولا يؤثر على المنحنى المنخفض الذى تمر به مصر حاليا، لافتا إلى أن هناك بلادا ما زال بها الأعداد ضخمة، منها أمريكا والبرازيل والهند، وأن الصين هي الدولة الوحيدة التى اختفت بها الإصابة وأصبحت الإصابة قادمة من الخارج فقط.



