حفيدة إسماعيل ياسين تكشف أسرار جديدة عن حياة الكوميديان الراحل

أكدت سارة ياسين إسماعيل ياسين، حفيدة الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل ياسين، أنها لم تعاصر أو تشاهد جدها، ولكنها عرفت الكثير من كواليس حياته عن طريق والدها، وكانت حريصة على مشاهدة أفلامه، وأن والدها كشف الكثير عن طباعه الشخصية واختيارته الفنية، مشيرة إلى أن والدها اقترح فكرة لعمل فني عن حياة إسماعيل ياسين، وتخوف من أن يقوم بإخراج المسلسل حتى لا يتعرض للهجوم.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "في حلقات على الراديو إسماعيل ياسين كان بيحكي قصة حياته، ووالدي مر لمراحل ثلاثة مع والده، وكان أكثر مرحلتين قريب من والده، كانت في الصغر وعندما كبر، أما في مرحلة الشباب انفصل إلى حد ما عن والده خاصة في العمل الفني، وجدي كان جايب لبابا ملاهي في الدور الأسفل من المنزل، ولما كانوا يبصوا على الملاهي كانوا بيلاقو جدي اللي بيلعب في الملاهي مش بابا".

وقالت: "فترة المراهقة لبابا، كان جدي نجمه بدأ يرتفع، وإسماعيل ياسين كان في حاجات كتيرة الناس متعرفهاش عنه، هو كان مثقف جدا، وكان عنده مكتبة كاملة عليها اسمه وكان بيقرأ بشكل مستمر وكان بيحب الكتابة، وكان عصبي شوية، وعلى قد عصبيته على قد ما كان قلبه طيب".



