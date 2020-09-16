كنزى عمرو دياب فى صور جديدة مع أختها جانا

أعربت كنزى عمرو دياب عن حبها الشديد لشقيقتها جانا، فى أحدث ظهور لهما، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورتين لها مع شقيقتها جانا، صحبتها بتعليق: "My child and me"، وذلك بعد أيام من نشر صورة مع شقيقتها نور عمرو دياب، ابنة الفنانة شيرين رضا.



كنزى وجانا

من ناحية أخرى، أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة فى احتفالات اليوم الوطنى السعودى 90، حيث شارك حسابه الرسمى على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيى حفله الغنائى فى مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجارى.



بنات الهضبة

وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.





ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى فى مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.