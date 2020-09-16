أحمد حلمى يروى أغرب موقف تعرض له من أحد المعجبين

قام الفنان أحمد حلمى، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة والتى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، بخوض لعبة جديدة وكانت عبارة عن الإجابة على بعض الأسئلة التى تطرحها عليه الفنانة إسعاد يونس من خلال بالون الهيليوم، وجاء أول سؤال ما أغرب موقف تعرض له من أحد المعجبين؟ فقال فى إحدى المرات كنت أتناول وجبة أسماك فإذا بمعجب يطلب منى أن يسلم علىّ ويلتقط معى صورة، فطلبت منه الانتظار حتى أنتهى من الطعام وأغسل يدى التى كانت بالطبع متسخة جدا، فرفض ذلك وأصر على التصوير وما كان على إلا قمت والتقط معه صورة.

وعن أكثر جملة عندما يقولها فى المنزل تجعل زوجته الفنانة منى زكى تشعر بالقلق قال جملة "مين اللى فتح الباب وأنا نايم"، وأنا لم أتضايق من فكرة الاستيقاظ من النوم ولكن الدخول المفاجئ علىّ يجعلنى أشعر بالفزع، وعن أكثر شخص فى البيت كلمته هى التى تنفذ أجاب الأولاد، وبسؤاله أى أنثى فى البيت يستطيع التفاهم معها بكل سهولة منى زوجته أم لى لى ابنته فقال منى بالتأكيد، وعن أكثر الأكلات التى يكرهها عندما تقدمها منى زكى قال لحسن الحظ كل الأكلات التى أحبها هى نفس الأكلات التى تحبها والعكس .

وأكد حلمى أن كل محاولاته فى الطبخ قد فشلت فلم ينجح فى عمل أى أكلة، فعندما جرب طهى دجاجة حرقت وعندما جرب عمل كيك أصبحت مثل الجبس، وبسؤاله عن المشاجرات التى دخلها عندما كان صغيرا قال أتذكر أننى كنت أتدرب كاراتيه ومعى الحزام الأسود ولكن كان مثله مثل عزف العود الذى تعلمته بالظبط لا أفقه فيه شيء وفى إحدى المرات كنت عائد من التدريب مع أحد أصدقائى الذى كان على خلاف مع شخص ضخم فقابلنا ذلك الشخص الذى بمجرد رؤية صديقى ضربه فبدورى حاولت الدفاع عنه وتوقعت أن يخاف من الحزام الأسود فصفعنى أنا الآخر .