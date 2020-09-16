حتى لا ننسى.. الإخوان حرقوا 64 كنيسة فى 17 محافظة واعتدوا على 23 بعد 30 يونيو

"يا نحكمكم يا نقتلكم"، شعار رفعته جماعة الإخوان الإرهابية منذ توليها حكم البلاد في عام هو الأسوأ في تاريخ المحروسة، وعندما أعلن الشعب رفضه استمرار حكم الإرهابية لمصر بعد منحهم عاما كاملا لإصلاح ما أفسدوه أبى التنظيم الإرهابى الخروج بسلام وقرر حرق الأرض من ورائه.

لم تتوانى الجماعة الإرهابية وعناصرها التخريبية عن إشعال الفوضى في ربوع المعمورة فأقدموا على حرق دور العبادة لغير المسلمين لإشعال الفتنة الطائفية بين قطبى المجتمع المصرى، إلا أن وعى المصريين كان حائط الصد الأول ضد كل محاولاتهم الخبيثة حيث كان يتقدم المسلمون الصفوف للدفاع عن الكنائس.

ووفقاً للتقديرات الإعلامية، فإن جماعة الإخوان الإرهابية قد أحرقت نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، فضلاً عن الاعتداءات التى تمت فى 17 محافظة فى وقت متزامن وممنهج من الإرهابيين، فيما تعرضت 23 كنسية لاعتداء بالمولوتوف والحجارة.

