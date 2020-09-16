تخفيض جديد لسعر المتر للتصالح بمخالفات البناء فى الدقهلية لـ45%

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للمرة الثانية على التوالى، عن تخفيض سعر المتر المسطح مقابل التصالح بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالى نسبة التخفيض لسعر المتر المسطح مقابل التصالح بمحافظة الدقهلية إلى 45%.

وكان قد قرر محافظ الدقهلية خلال الأسابيع الماضية، تخفيض سعر المتر بنسبة 20% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بأنحاء المحافظة، وفى هذا الإطار أهاب محافظ الدقهلية بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد الـ 25% المطلوبة جدية تصالح من قيمة التصالح، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم الطلبات فى نهاية سبتمبر الجارى، وذلك لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استكمال العمل بكل جدية فى ملف التصالح بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى ملف التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الراغبين وتنفيذ التيسيرات التى تم منحها تخفيفا للعبء عن أهالينا فى محافظة الدقهلية، ومراعاة للبعد الاجتماعى.



