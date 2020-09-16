ترامب: الولايات المتحدة على بُعد 3 أو 4 أسابيع من الحصول على لقاح كورونا.. فيديو

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه خلال الأسابيع المقبلة ستعلن الولايات المتحدة عن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرا إلى إنه قام بتسريع العملية مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لأنه لو لم يفعل ذلك لما كان هناك لقاح لمدة سنوات.

وقال ترامب، فى تصريحات تلفزيونية لـ "ABC News"، إن الولايات المتحدة على بعد 3 أو 4 أسابيع من الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة فايزرPfizer، قال إن لقاح فيروس كورونا والذى يتم تطويره بالشراكة مع شركةBioNTech ، يمكن أن يُعطى للأمريكيين قبل نهاية العام، إذا نجحت التجارب، وذلك وفقا لما ذكره موقع" TimesNowNews".

وأكدت شركتا Pfizer و BionTech، أن النتيجة الحاسمة بشأن فعالية لقاح COVID-19 الخاص بهما، من المحتمل أن تكون بحلول نهاية أكتوبر، وقد سعت الشركات للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، لتوسيع تجربة اللقاح الإكلينيكى فى المرحلة 3 إلى 44ألف مشاركًا فى جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة Pfizer إن لقاح فيروس كورونا الذى يتم تطويره بالشراكة مع BioNTech يمكن أن يُعطى للأمريكيين قبل نهاية هذا العام إذا نجحت التجارب، وتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين الفيدراليين.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة فايزرPhizer ، إن شركة الأدوية الأمريكية يجب أن تعرف ما إذا كان اللقاح التجريبى فعالاً بحلول نهاية أكتوبر.



