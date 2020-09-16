الرئيس الأمريكى يعلن جاهزية لقاح كورونا خلال 4 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما يؤكد على توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة فايزر، وخلال مناسبة استضافتها محطة أيه.بي.سي نيوز في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.

وقال "نحن على وشك الحصول على لقاح... إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".