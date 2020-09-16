خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع للتحكم فى الاستهلاك

يرصد "اليوم السابع" خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدى لمسبوق الدفع، ليتمكن المواطن من التحكم فى استهلاكه الشهرى والتخلص من مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء، التى قد تتعرض لأخطاء نتيجة تدخل العنصر البشرى.

وفيما يلى خطوات التحول من عداد كهرباء تقليدى لمسبوق الدفع:

1- تقديم طلب تغير العداد بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من تقليدى لأخر مسبوق الدفع

2- توفير عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد

3- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد

4- دفع رسوم كارت شحن العداد

5- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر

الجدير بالذكر أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية للكهرباء بلغ حتى الآن حوالى 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع، وتستهدف الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع.

ويتميز العداد مسبوق الدفع بأنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.