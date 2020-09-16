5 نجوم كورة جننتهم الفورمة.. راموس ورونالدو الأبرز

تتطلب كرة القدم لياقة بدنية وقوة جسمانية كبيرة، ولكن ليس من شروطها أن يكون اللاعب لديه عضلات مرسومة بشكل مبالغ فيه مثل لاعبى كمال الأجسام، وعلى الرغم من أن غالبية نجوم الساحرة المستديرة لا يمتلكون فورمة العضلات بالشكل المبالغ فيه، إلا أن هناك بعض اللاعبين يهتمون بتدريبات اللياقة البدنية والأثقال بشكل كبير، ويظهر ذلك على النمط الجسمانى لهم، نرصد لكم خلال التقرير التالى أبرز 5 لاعبين مهووسين بالفورمة.

يهتم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى بتدريبات الأثقال بشكل كبير، ويتعمد استعراض عضلات جسمه خلال المباريات وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويرجع ذلك لكونه يعمل أحيانا في مجال عرض الأزياء.



رونالدو

يتعمد النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالى استعراض عضلاته الخالية تماما من الدهون، ويستعرض جسده عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويرجع ذلك أيضا لكونه يعمل في مجال الدعاية والإعلان لمنتجات العلامة التجارية الخاصة به.



ابراهيموفيتش

اهتم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الانجليزى، باستعراض عضلاته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما دفعه لإزالة شعر جسده لإبراز عضلات بطنه، بعد عمله في الدعاية لبعض العلامات التجارية.



صلاح

استغل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسبانى، عطلة كورونا في الاهتمام بإبراز عضلاته، وظهر بفورمة غير مسبوقة عقب عودته لتدريبات الفريق الملكى خلال الأسابيع السابقة.



راموس

يهتم ارتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسبانى بشكل عضلاته أكثر من اهتمامه بالأداء بشكل جيد في تدريبات الفريق الكتالونى، مما وضعه على قائمة الراحلين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، لعدم اقتناعه بمستوى لاعب الوسط التشيلى.



فيدال



