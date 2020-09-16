كريم عبد العزيز ينتهى من تصوير فيلم "كيرة والجن" بعد 5 أسابيع

ينتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير فيلمه "كيرة والجن" بعد 5 أسابيع، والذى يشاركه فى بطولة العمل النجم أحمد عز، حيث يكثف مخرج العمل مروان حامد عدد ساعات التصوير للانتهاء منه استعداداً لطرحه فى السينمات، حيث قررت الجهة المنتجة للعمل طرحه فى صيف 2021، حال استقرار الأوضاع.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.
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