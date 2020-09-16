كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار معاقبة الصفحات التي ترفض إعلان الأسعار إلكترونيا إلا من خلال «الإنبوكس».
وقال فرج خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»: «القانون ينص على إعلان مواصفات المنتجات التي تباع إلكترونيا، مع إعلان السعر أيضا»، مشيرا إلى أنه تم تحويل 20 شركة للنيابة بسبب الإصرار على إعلان سعر المنتج إلكترونيا، حيث يتم فرض غرامة على الصفحات والشركات التي ترفض الإعلان عن أسعار المنتجات.
وأكد أن الجهاز يتدخل فى بعض الإشكاليات الخاصة بالعقارات، مثل الإعلان المضلل والتسليم، وفى حالة طلب المطور العقارى مقابل مادى للتنازل عن الوحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حماية المستهلك" يكشف تفاصيل تحويل 20 شركة للنيابة بسبب "السعر إنبوكس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.