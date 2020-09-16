صحيفة سعودية تكشف توصل التعاون لاتفاق مع كارتيرون لخلافة كاميليوس

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادى التعاون اتفقت مبدئياً مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفاً للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتفاق تم بعدما فسخ عقده، أمس الثلاثاء مع نادي الزمالك حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، حاول إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيراً، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلاً الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

