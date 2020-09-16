شادية فى صورة نادرة تهدى باقة زهور للنجمة يسرا خلال حفل زفافها

كشف عشاق ومحبو الفنانة القديرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صورة نادرة للنجمة الراحلة يتم نشرها للمرة الأولى خلال حفل زواج النجمة يسرا، وإهداءها باقة من الزهور أثناء الحفل.



الراحلة شادية تهدى يسرا باقة ورد

واعتاد عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر قبل للراحلة من خلال حسابهم ???????????????????????? شــادية، وكان من ضمن هذه الصورة، صورة التقطت بعد اعتزالها للفن، حيث ظهرت مرتدية الحجاب فى الصورة التى تم التقاطها فى إحدى المناسبات الاجتماعية، وصورة أخرى لها بعد ولادتها بأشهر قليلة وقبل أن تكمل عامها الأول، حيث إنها من مواليد 8 فبراير عام 1931.

وأيضا من هذه الصور، صورة جمعتها مع الفنان الكبير محمود ياسين، تعود لنحو 46 عاما، من كواليس تسجيل المسلسل الإذاعى "سنة أولى حب" الذى أذيع فى موسم دراما رمضان الإذاعى عام 1974 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

مسلسل "سنة أولى حب" كتبه الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، من الزنزانة 98، وبطولة عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن، منهم شادية، محمود ياسين، نيللى، محمود مُرسى، أحمد مظهر، محمود المليجى، تحية كاريوكا، عُمر الحريرى، مريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، وداد حمدى، أمينة رزق، شفيق نور الدين، عبد العظيم عبد الحق، عبد العليم خطاب، فرج النحاس، إبراهيم الشامى، سعد الغزاوى، رُشدى المهدى، ناهد سمير، محمد وفيق، ممدوح طنطاوى، محمد شاكر، ألحان بليغ حمدى، محمد حمزة، أحمد صالح، إخراج محمد علوان.

