خالد جلال يعتذر عن استكمال مهمة قيادة نادى مصر

اعتذر خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، عن استكمال مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الجارية، حيث تقدم باعتذار رسمى إلى إدارة النادى، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة نادى مصر، وفضل خالد جلال عدم استكمال مهمة قيادة الفريق والرحيل بصورة ودية خلال الفترة الحالية.
وتعرض نادى مصر للخسارة من نادى مصرالمقاصة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.
وظهر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر القاصة، فى مدرجات استاد المقاولون العرب لمتابعة اللقاء فنياً ، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت داخل الفريق الفيومي، حيث غاب جلال عن تدريبات الفريق أمس ، تضامناً مع اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة ، بالإضافة إلى تلقيه عرضاً كبيراً لتدريب فريق بيراميدز وفقاً لتصريحات وليد هويدي مدير الكرة للفريق .
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