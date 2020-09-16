تعليق الصلاة فى المسجد الأقصى 3 أسابيع بسبب فيروس كورونا

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 أسابيع، وقال المجلس -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن ناحية أخرى، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 126 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد "الأقصى" من جهة باب المغاربة وتجولوا فيها وصولا إلى باب الرحمة.

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