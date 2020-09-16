ضبط متهمين بإصابة شخص بالمنوفية واقتياده وإجباره على توقيع إيصالات بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بالمنوفية، واقتياده كرهاً عنه وإجباره على توقيع 15 إيصال أمانة بالقليوبية.

في البداية ورد بلاغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من مستشفى الساحل بالقاهرة، يفيد استقبالها "سائق، مقيم بدائرة المركز"، مُصاب بجرح متهتك بالعضلة الخلفية بالساق اليمنى وجرح أسفل الركبة اليسرى إدعاء طلق نارى، وإتهام شقيقه لـعامليَن ووالدهما- مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وقرر شقيق المجنى عليه، بقيام العاملَين بانتظار المجنى عليه بمدخل القرية محل إقامته بدائرة مركز شرطة أشمون وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاهه فأحدث ما به من إصابات، واقتياده لمنزلهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، حيث قام والدهما بإكراهه على توقيع عدد 15 إيصال أمانة وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية والبحث الجنائي بالقليوبية، إلى صحة ما جاء بأقوال شقيق المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط "البندقية الآلية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - وإيصالات الأمانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

