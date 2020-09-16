بايرن ميونخ يعلن اختيار ليفاندوفيسكى أفضل لاعب فى موسم الثلاثية

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى فوز البولندى روبرت ليفاندوفيسكى بجائزة لاعب الموسم في الفريق البافارى، بتصويت الجماهير، عن أدائه المذهل في الموسم المتوقف 2019-2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذى توج فيه البايرن بالثلاثية التاريخية حيث احتفل بالدوري الألماني وكأس المانيا وكاس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بايرن ميونخ الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لأجمل أهداف النجم روبرت ليفاندوفيسكى، مع التعليق عليها بعبارة "ليفا هو أفضل لاعب في الموسم ارفعوا أيديكم".

وفاز روبرت ليفاندوفيسكى بلقب أفضل لاعب في الموسم بعد حصوله على 51% من أصوات الجماهير متفوقا على الكندى ألفونسو ديفيس الذى حصل على 16% فقط من الأصوات، وتوماس مولر الذى حصل على 13% من أصوات الجماهير.

وكان ليفاندوفيسكى قد قال فى تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إنه يأمل أن يتغير شيء ما في الأشهر القليلة المقبلة، ويتم إقامة مسابقة الكرة الذهبية، ويأمل في التتويج بها.

وقال "لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لنا، لكن من يدري ما سيحدث في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، أظل مركزًا على وظيفتي وسوف نرى ما سيحدث".

وعن احتمالية انتقاله للدوري الأمريكي في المستقبل، أتم: "عمري 32 عامًا، لذلك لا أفكر فيما سيحدث في السنوات القليلة المقبلة، لأنني أريد أن ألعب ربما لمدة 5 أو 6 سنوات على مستوى عالٍ، بالتأكيد هذا خيار ربما في المستقبل، لكن الآن لا أفكر مطلقًا في هذا".



