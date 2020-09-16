الإعدام شنقا لتاجر خردة قتل صديقه لسرقة دراجته فى الشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لتاجر خردة، لقيامه بقتل صديقه لسرقة دراجته البخارية ومبلغ من المال وهاتفه المحمول بمركز أبو كبير، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومى، وعضوية المستشارين أحمد فيصل، وسامح السيد لاشين،وسكرتارية سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 23080 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة أبو كبير، ليوم 20 نوفمبر، عندما تلقى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإختفاء " سليمان ع س ع" 37 سنة لحام مقيم شرقية مباشر دائرة مركز الإبراهيمية، منذ 20 يوم عن مسكنه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2945 إداري المركز لسنة 2019.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده، العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، وضم فريق البحث كل من الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث الإبراهيمية، ومعاونيه النقبين محمد بكر، وعبد الرحمن الظواهر، برئاسة العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز، بالتنسيق مع ضباط مباحث أبوكبير.

وتبين من التحريات قيام " عبد الرحمن ع ال" 45 سنة بائع خردة، باستدراج المجني عليه، لمكان بعيد عن السكان وقام بضربه علي رأسه بقطعة وسرقته والتخلص منه بمياه مصرف ناحية قرية المشاعلة، دائرة مركز أبوكبير لوجود خلافات مالية بينهما، وتم القبض علي المتهم وإحالته إلي النيابة العامة.

