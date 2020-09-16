جريحان بانفجار عبوة ناسفة فى مدينة درعا جنوب سوريا

جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا، حسب ما ذكر الهلال الأحمر السورى، ونشرته العربية الإخبارية.
وأضافت صفحة الهلال الأحمر أن صوت انفجار سمع في حي المطار في المدينة، فتوجهت فرق الإسعاف الأولي فيه إلى المكان و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".
وذكرت العربية، أن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة"، دون أن ترد معلومات إضافية عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
ويشهد ريف المدينة انفجارات متفرقة كان آخرها أواخر الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين في مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي.
ومن جانب اخر، قتل طفل وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة فى مدينة داعل بريف درعا جنوب سوريا.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن قيادة شرطة درعا أشارت إلى أن العبوة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل فى ريف درعا الشمالى، موضحة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وتراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة.
بينما ذكرت صفحات محلية فى محافظة درعا، أن الطفل المتوفى هو "مالك شادى أبو زريق" (7 سنوات) وهو من بلدة نصيب فى الريف الشرقى لدرعا، وأضافت أن المستهدف بالانفجار كان هو أحد "القياديين فى مجموعة تابعة للأمن العسكرى فى درعا، وقالت إن القيادى كان يستقل إحدى السيارات المدنية التى تم استهدافها بعبوة ناسفة، ومن ثم بإطلاق نار مباشر.
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