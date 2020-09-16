الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم مع إسرائيل للتعاون بين موانئ دبي وإيلات

ذكرت صحيفة البيان الاقتصادي الإماراتية، أن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، وقع 3 مذكرات تفاهم مع شركة دوڤرتاوار، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.
وبحسب الصحيفة يأتى ذلك في ضوء بدء العلاقات بين الجانبين، فإن موانئ دبي العالمية وجمارك دبي وشركة "دوڤرتاوار" الإسرائيلة، يستكشفون فرص تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل.
وكانت أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة السلام مع إسرائيل فى حفل شهده البيت الأبيض وبحضور 700 شيف من مختلف بلاد العالم.
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