4 مدربين يخطفون لقب الـ"بريمو" فى الإيجيبشن ليج.. على ماهر ينقذ المصرى من قاع الجدول.. كشرى يصنع المستحيل مع أبناء الجنوب.. عماد...

رغم حالة التعديل والتغيير المستمرة بين مدربى الإيجيبشن ليج، فى موسم استثنائى وممتد بسبب فيروس كورونا، وتغير أحوال الفرق بعد العودة من التوقف، نجح 4 مدربين فى تجسيد دور البطولة على المستطيل الأخضر، وأثبتوا كفاءتهم بسلسلة من النتائج الإيجابية ووضعوا فرقهم فى مراكز متميزة بجدول المسابقة، التى وعلى الرغم من هيمنة الأهلى على صدارته منذ بداية الموسم، مازالت تشهد صراعاً شرساً فى باقى المراكز بداية من المركز الثانى وحتى المركز الـ 18 والأخير بالجدول.

عماد النحاس وأحمد كشرى، وإيهاب جلال وعلى ماهر، مدربون سطروا أسماءهم بحروف من ذهب فى الإيجيبشن ليج بعد العودة من توقف كورونا، وحققوا العديد من النتائج الإيجابية مع فرقهم فأحدهم نافس الكبار فى المربع الذهبى، والبقية انتشلت فرقها من الضياع فى دوامة الهبوط.

على ماهر ينقذ المصرى من قاع الجدول

تولى على ماهر مسئولية النادى المصرى فى ظروف صعبة، تراجع فيها الفريق البورسعيدى إلى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بسبب سوء النتائج، ومع المصرى خاض على ماهر 4 مباريات، خسر لقاءه الأول أمام المقاولون، ثم تعادل مع إنبى وفاز على بيراميدز وحرس الحدود ليصعد بالمصرى إلى المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام.

كشرى يصنع المستحيل مع أبناء الجنوب

رغم ضعف الإمكانيات المادية وتولى مسئولية الفريق فى ظروف صعبة، استطاع أحمد عبد المنعم كشرى نجم النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الحالى لفريق أسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحد من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دوري الأضواء والشهرة،حيث حقق المدرب المخضرم نجاحاً ملحوظاً مع تماسيح النيل وأنقذ الفريق من دوامة الهبوط ليؤمن وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام، بعيداً عن الصراع الشرس وبأداء شهد له الجميع على جرأته ومتعته دون الاعتماد على الجانب الدفاعى فقط.

وتحت قيادة كشرى نجح أسوان بداية من الدور الثانى فى حصد ثلاثة انتصارات على حساب المقاولون والإنتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، ونادى مصر، وإنبى، ولم يخسر إلا أمام الأهلى بيراميدز والمقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

عماد النحاس يهيمن على المركز الثالث

لا شك أن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، استحق عن جدارة لقب أفضل مدير فنى بالموسم الجارى، بعد النتائج الإيجابية التى حققها مع ذئاب الجبال بعدما قادهم إلى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام، وكان أيضاً قد نجح فى إنقاذهم من قاع الجدول فى الموسم الماضى، ومع النحاس خاض المقاولون 27 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 7 آخرين، وحصد المقاولون 48 نقطة وسجل لاعبوه 34 هدفاً مقابل 25 هدفاً استقبلتها شباكهم.

إيهاب جلال يعيد أمجاد المقاصة

صحح إيهاب جلال مسار مصر المقاصة الذى بدأ الدور الثانى فى قاع الجدول بمسابقة الدورى العام، حيث خاض جلال 10 مباريات مع المقاصة بعد استئناف النشاط، فاز فى 7 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر اثنتين وقاد أبناء الفيوم إلى المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما حصد 22 نقطة، حيث كان المقاصة قد أنهى الدور الأول وليس فى رصيده إلا 14 نقطة فقط.



