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مشهد محفز وبالغ التأثير طالعته جموع المصريين صباح اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات التعليمية بالإسكندرية، وحديث الطالبة ردينة سعد من أوائل الثانوية العامة "مكفوفين"، وحديثها عن أمنيتها بالعمل فى الصحافة، وهو ما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى المبادرة وتحقيق أمنيتها، وذلك من خلال مؤسسة "اليوم السابع" لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي.
وأكد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية أن مؤسسة اليوم السابع، برئاسة الأستاذ خالد صلاح تؤكد انحيازها ودعمها الدائمين لكل المتميزين والموهوبين من أبناء مصر، لا سيما أصحاب القدرات الخاصة ومن يقدمون نماذج مضيئة وملهمة فى التحدى والنجاح رغم المعوقات.
و أضاف صالح أن المؤسسة تتواصل مع الطالبة ردينة سعد خلال الساعات المقبلة، وتحدد آلية توفير التدريب والتأهيل والممارسة العملية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "المتحدة للخدمات الإعلامية" تتبنى الطالبة ردينة سعد التي تحدثت أمام الرئيس.. المجموعة تحقق أمنية الأولى على الثانوية للمكفوفين و... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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