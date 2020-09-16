شهيد لقمة عيش جديد..لص يقتل سائقاً ويحرق جثته بالقليوبية

يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها جريمة مقتل سائق على يد لص لسرقة توك توك بالقليوبية.
ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، حيث تروي والدة الضحية أسرار الأيام الأخيرة في حياة ابنها، وسر بكاء المتهم بدموع التماسيح ومشاركتهم البحث عنه على طريقة "يقتل القتيل ويمشي في جنازته".
ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.
ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.
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