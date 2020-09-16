البابا فرنسيس: استعادة التوازن المناخى أمر بالغ الأهمية لمستقبل الأرض

طالب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، كل دولة بتبني أجندة وطنية تعالج أزمة انبعاثات الغازات والعمل على استعادة التوزان المناخي في العالم خاصة بعد زيادة الحرائق والفيضانات، وغرد البابا فرنسيس على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "إنّ استعادة التوازن المناخي هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل الأرض؛ لذلك أَدعو كل دولة أن تتبنى أهدافًا وطنية طموحة في ما يخص الحد من انبعاث الغازات".



البابا فرنسيس على تويتر

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيسي بابا الفاتيكان ، لنصل معا من أجل الرجال والنساء الذين يملكون دعوة في السياسة التي تشكل شكلا من أسمى أشكال المحبة.

وأضاف البابا فرنسيس في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع تويتر، بحسب الكنيسة الكاثوليكية، لنصل أيضا من أجل الأحزاب السياسية في جميع البلدان لكي تبحث معا خلال فترة الوباء هذا عن خير البلاد وليس عن مصالحها الشخصية.

وقال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس في رسالة موقعة من قبل وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، للحج الوطني إلى مزار ماريان في بومبي ولوريتو: " أتمنى أن يواجه الجميع استئناف العام الدراسي بشعور كبير بالمسؤولية، من منظور ميثاق تعليمي متجدد، ويرى العائلات كأبطال ويضع شخص الأولاد والبنات في المركز: نموهم الصحي، المدرب جيدًا والمؤنس هو شرط لمستقبل هادئ ومزدهر للمجتمع بأسره"، وفقا لصحيفة "اسى برينسا" الإسبانية، مطالبا بميثاق تعليمي متجدد" تكون فيه العائلات هي الأبطال ويقود الشباب مركز.

واختتمت رحلة الحج الوطنية الثالثة عشر للعائلات ليلة السبت 12 سبتمبر في مزار بيت لوريتو المقدس وتم الترويج لها من قبل المؤتمر الأسقفي الإيطالي (CEI)، التجديد في الروح القدس (RnS) ، المنتدى الوطني للجمعيات العائلية والمجلس البابوي للنهوض بالتبشير الجديد.

