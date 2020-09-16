نتائج الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ.. شارك فى جولة الإعادة 2 مليون و834 و750.. وجرت بين 52 مرشحًا لشغل 26 مقعدًا بالنظا...

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى جرت بين 52 مرشحًا لشغل 26 مقعدًا بالنظام الفردي.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، أن الهيئة أصدرت قرار رقم 63 لسنة 2020 بإعلان نتائج جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والتى مسجل فى دوائرها 28 مليونا و817 ألفًا، شارك منهم 2 مليون و834 و750، بنسبة مشاركة 10.2%، بنسبة أصوات صحيحة 84.09%، وأصوات باطلة 15.01%.

وأعلن رئيس "الوطنية للانتخابات فوز أبو سريع أبو سريع إمام عفيفى بمحافظة القليوبية، وكلًأ من هشام على أحمد على الحاج على، ومحمود فريد محمود شراره بمحافظة المنوفية، وكذلك كلًا من أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان، وعلى محمد على العجوانى، فى كفر الشيخ، وعمرو إبراهيم على محمد القماطى بمحافظة الجيزة، ونبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان بمحافظة بنى سويف.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم عن فوز كلًا من محمد عبد المنعم زين قرشى، وعادل محمد حجازى أحمد، ومصطفى محمود عبد المجيد فى محافظة أسيوط، وكلًا من مجدى أحمد محمد خراجة، ومحمود عبد الرحيم أبو سديرة، ومصطفى قدرى مصطفى الشريف، وأحمد فوزى محمود أحمد، وعبد الحكيم حسانى أحمد محمد عبد الكريم، فى محافظة سوهاج.

وفى محافظة قنا كلًا من محمد كمال محمود موسى، وأبو النجا محمود عثمان المحرزى، وعبد الفتاح حسن أحمد دنقل، وفى محافظة الأقصر، كلًا من محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد عطا الله إسماعيل إبراهيم، وفى أسوان كلًا من مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه، ومحمد الأنور سليمان عبد الحفيظ عبد السيد، وفى محافظة دمياط، فوز أحمد عبد الشافى محمد البلشى، وفى بورسعيد فوز عاطف محمد محمد حسنين علم الدين، وفى الإسماعيلية فوز رمضان إمام على غنيم، وفى مطروح، فوز رزق علوانى عبد الحميد علواني.

وألمح لاشين إبراهيم، إلى التحديات التى صاحبت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، من انتشار فيروس كورونا، واستحداث الأساليب والإجراءات التى تستهدف المعايير الوقائية والاحترازية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، وإعلان باب الترشح وفحصها وإعلان القائمة النهائية بها، لتدار الانتخابات بضمير القاضى ونزاهته فى الحكم، من خلال جولتين الأولى والثانية خارج مصر وداخلها.

وسبق إعلان نتائج الجولة الأولى فى 13 دائرة بالمقاعد الفردية، وإجراء الإعادة فى 14 دائرة، جرى تصويت المصريين بالخارجى يومى الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 سبتمبر الجارى، والمصريين بالداخل يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 سبتمبر، ونظرت الهيئة تظلمًا واحدًا وفصلت فيه بالرفض.

وثمن لاشين إبراهيم بمجهودات مختلف أجهزة الدولة فى إنجاح هذا الاستحقاق الدستورى ومنها وزارة العدل والشرطة والقوات المسلحة.

