وزير الداخلية الفنزويلى يؤكد إسقاط الجيش لطائرة أمريكية تنقل المخدرات

قال وزير الداخلية الفنزويلى نيستور ريفيرول، إن جيش بلاده أسقط طائرة أمريكية تنقل مخدرات، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد، مضيفا، في تغريدة على "تويتر" نشر فيها صورة للطائرة بعد تحطمها: "تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد فى ولاية زوليا".

وقالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية إنه غالبا ما يسقط الجيش الفنزويلى، طائرات مجهولة الهوية تستخدمها مافيا المخدرات، وتم إسقاط آخر طائرة من هذا القبيل، فى يوليو الماضى، وتبين أنها أيضا تحمل رقم تسجيل أمريكى.

وفى عام 2013، سمح الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بإسقاط أى طائرة تستخدمها مافيا المخدرات فى المجال الجوى للبلاد.

وكان طارق وليام صعب المدعى العام فى فنزويلا قال إن قضاء بلاده وجه تهم "الإرهاب "و"تهريب الأسلحة" و"التآمر الإجرامى" إلى "الجاسوس الأمريكي" الذى اعتقل قبل أسبوع فى محيط منشآت نفطية.

وأضاف النائب العام أن ماثيو جون هيث "خدم فى العراق من 2006 ولغاية 2016 لمدة ثلاثة أشهر سنويا" بصفته مشغل اتصالات فى قاعدة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى إيه)" لحساب شركة أمنية خاصة تدعى "أم فى إن".

وذكر أن 7 فنزويليين، من بينهم عسكرى، سيحاكمون فى القضية ذاتها، حسب النائب العام، الذى وصفها بمحاولة "زعزعة استقرار" البلاد عبر تخريب "صناعتها النفطية ومنظومتها الكهربائية".

وعلى حد قول الرئيس مادوروو فإن العسكرى الفنزويلى اعتقل برفقة "الجاسوس" وهما على متن سيارة عثر بداخلها على "قاذفة قنابل يدوية ومدفع رشاش"، بالإضافة إلى "مادة متفجرة".

