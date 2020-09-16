تأهل الترجى والصفاقسي لنصف نهائي كأس تونس

تأهل فريق الترجى الرياضى، إلى دور نصف النهائى من كأس تونس لموسم 2019-2020، بعد فوزه الصعب على فريق القلعة الرياضية، من الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب "القلعة الصغرى"، ضمن منافسات دورى ربع النهائي من المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الترجى، بهدف نظيف، أحرزه محمد على بن حمودة فى الدقيقة 44.

فى الشوط الثانى، تعادل زياد العلوى لفريق القلعة الرياضية فى الدقيقة 55، قبل أن يسجل المهاجم الليبى حمدو الهونى هدف فوز الترجى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأكمل الترجى المباراة بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 60 لطرد اللاعب حسين الربيع.

وتأهل فريق الصفاقسى لدور الأربعة من كأس تونس بالفوز على نجم المتلوى بهدف، وصعد الاتحاد المنستيرى بالفوز على قوافل قفصة 3-2.

جدير بالذكر أن فريق الترجى، نجح فى التتويج بلقب الدوري التونسي هذا الموسم، قبل نهايته بثلاث جولات.



