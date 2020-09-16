أمريكا: سنعود إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإعادة فرض العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي مع إيران سمح لها بالحصول على أسلحة وأموال وهناك إمكانية لإعادة فرض عقوبات عليها. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لإعادة فرض العقوبات على إيران حتى يكون حظر السلاح دائما. وتابع مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بجهود لمساعدة المملكة المتحدة فيما يتعلق بمسار البريكست.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال مايك بومبيو: سنواصل الجهود لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إيران أنفقت أموالا طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مضيفا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب : سنواصل جهودنا لمنع رفع حظر السلاح عن إيران.

وقبلها قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إعدام النظام الإيراني "نافيد أفكاري" عمل شرس وقاسٍ ندينه بأشد العبارات لأنه اعتداء شائن على كرامة الإنسان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق اشتعلت الأوضاع فى إيران بعد تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى، بعد أن أدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2018، ودعوة زعيمة المعارضة الإيرانية لتظاهرات احتجاج على إعدام المصارع "نويد".

