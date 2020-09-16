عمدة لندن يحارب مخالفات البناء: 300 مبنى شاهق لا يزال غير آمن

أكد عمدة العاصمة البريطانية "لندن"، صادق خان، أن الحكومة فشلت في فهم حجم أزمة سلامة المباني بالمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هناك 300 مبنى شاهق لا تزال غير آمنة. وقال عمدة لندن عبر حسابه الرسمي على تويتر :"فشلت الحكومة في فهم حجم أزمة سلامة المباني. بعد ثلاث سنوات من كارثة جرينفيل، هناك 300 مبنى شاهق لا تزال غير آمنة. سأستمر في محاسبة الوزراء حتى يحصل مجتمع جرينفيل على العدالة ويشعر سكان لندن بالأمان في وطنهم".



عمدة لندن عبر تويتر

كما أبدى صادق خان، قلقه من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة، مطالبا سكان لندن باستمرار الحذر واتخاذ الاجراءات الوقائية لعدم تعرض المدينة لموجة ثانية قوية من الجائحة العالمية.

وغرد عمدة لندن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مؤخرا قائلا: "الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 مقلق للغاية"، ووجه كلامه للمواطنين: "يرجى الاستمرار في الحفاظ على سلامتك أنت وسكان لندن الآخرين، عندما تكون بالخارج ، تأكد من أنك تعرف القواعد الستة للوقاية من العدوى، ولا تجتمع إلا في مجموعات من ستة أشخاص كحد أقصى في الداخل والخارج".

وفي عام 2017، اندلع حريق في برج جرينفيل أودي بحياة العشرات، حيث بدأ الحريق بعد عطل في ثلاجة في مطبخ شقة بالطابق الرابع من البرج الذي يضم 24 طابقا، وقدم اقارب الضحايا فيما بعد شهادات تفطر القلب عن اللحظات الاخيرة لأحبائهم، عند انطلاق التحقيقات الرسمية في الحريق، وقيل إن انتشار الحريق سببه مادة وضعت خلال أعمال ترميم، فيما واجهت خدمة الاطفاء انتقادات بسبب نصيحتها للاهالي البقاء في أماكنهم.

