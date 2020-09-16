محمد صلاح يرعب الخصوم بإحصائية رائعة فى الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي

تألق النجم المصرى محمد صلاح، وقاد فريقه ليفربول، لتحقيق فوزا مثيرا، على ضيفه فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثا، بنتيجة 4 – 3، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت الماضى، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ونجح محمد صلاح، نجم ليفربول، في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك فريق ليدز يونايتد، ليصل إلى الهاتريك الثالث له في الدوري الإنجليزي، واستعرضت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، إحصائية مميزة للفرعون المصرى، إذ يعد أكثر لاعب لمس الكرة داخل منطقة الخصوم في مباريات الجولة الأولى من البريميرليج، برصيد 21 لمسة، وهو الأمر الذى يوضح مدى خطورة محمد صلاح خلال مواجهة ليدز يونايتد.

وجاء من خلفه الثلاثى ساديو مانى، نجم ليفربول، بيلى شارب، لاعب شيفيلد يونايتد والنجم البرازيلي ريشتاردليسون، برصيد 9 لمسات، ثم هارفى بارنيس، لاعب ليستر سيتي وميشيل أنطونيو، نجم وست هام، برصيد 8 لمسات.

وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

بينما يعد المهاجم النيجيرى السابق ياكوبو أيجبينى، أكثر أفريقى تسجيلا للهاتريك، فى البريميرليج، برصيد 4 مرات.

ويعد محمد صلاح، أول لاعب فى ليفربول، يسجل هاتريك فى الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، منذ اللاعب جون ألدريدج، فى مرمى تشارلتون، فى افتتاح موسم 1988 – 1989.



