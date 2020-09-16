إيكاردى ودى ماريا فى هجوم باريس سان جيرمان ضد ميتز بالدوري الفرنسي

أعلن توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل مواجهة ضيفه ميتز التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء" فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2020-2021، ويتذيل نادى العاصمة الفرنسية حامل اللقب جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم بدون أي رصيد من النقاط وهو نفس الحال لمنافسه في مواجهة الليلة ميتز.

ويغيب عن تشكيل باريس سان جيرمان، فى لقاء اليوم العديد من اللاعبين، أمثال النجم البرازيلى نيمار وليناردو باريديس لطردهم فى اللقاء السابق أمام مارسيليا، بالإضافة إلى كيليان مبابى لإصابته بفيروس كورونا.

واستعاد باريس سان جيرمان فى مواجهة اليوم ماورو إيكاردى، والبرازيلى ماركينيوس، والحارس كيلور نافاس، بعد غيابهم عم المواجهتين السابقتين.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ميتز

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: داجبا - ماركينيوس - دياللو - ميشيل باكير

خط الوسط: إدريسا جاى - هيريرا - دراكسلر

خط الهجوم: سارابيا - دى ماريا - إيكاردى



تشكيل باريس سان جيرمان

ويبحث باريس سان جيرمان عن العودة للانتصارات من جديد وتحقيق فوزه الأول في حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، بعد تلقى الهزيمة في أول مباراتين بالمسابقة حيث سقط أمام لانس، فى الجولة الثانية، بنتيجة 1 – 0 أيضا، ثم أمام ضيفه مارسيليا بنفس النتيجة في كلاسيكو فرنسا بالجولة الثالثة.

