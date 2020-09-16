فيديو.. ماذا قال السيسى عن قوى الشر؟..ووعده للمصريين وحديثه عن المصلحين

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي فيس بوك فيديو لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية، حيث تحدث الرئيس عن الوجه الخفي لقوي الشر التي تسعي للتدمير والخراب.

وقال الرئيس السيسى،"أوعوا تفتكروا إن احنا نعبرها بشكل تانى احنا معندناش ثروات تغطى تكاليفنا، احنا عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل افضل وعندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على اد عقلهم دولة ذات توجهات إيه، الدولة فيها مشاكل فزوق الخيال جايين تكملوا عليها!!".

وأضاف الرئيس:"الوجه الحقيقى اللى بتعلنوه للناس "التغيير" لكن الوجه الخفى هو"التدمير".. تدمير الأمة وتضييعها وتخريب الناس وإعادة المعسكرات واللاجئين.. ده احنا نمنا 60 سنة مش عارفين نعدى اللى احنا فيه، عاوزين تهدونا علشان نقعد 150 سنة؟".

وتابع الرئيس،"خلى بالكم مش هيبطلوا..ده الجميل اللى بيترد للمصريين للى عملوه من 100 سنة، أول مرة أكون بتكلم كده، أول مرة فيه اشقاء لينا وقفوا جنبنا ليهم كل التحية والاحترام، أما الآخرين فمن فضلكم كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح، مش لينا ليكم انتوا، بفضل الله سبحانه وتعالى كل شئ جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار فى اللى احنا بنعمله هيقولوا بيتعمل ازاى؟، بيتعمل بالله، إن الله لا يصلح عمل المفدسين واحنا إن شاء الله مصلحين".



