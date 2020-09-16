تشاتشيتش يتحدث عن الفوز على وادى دجلة بعد 3 هزائم متتالية

قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الشوط الأول أمام دجلة كان متكافئا وملعب بتروسبورت كان صعبًا في أرضيته وكانت هناك بعض الأخطاء التي صعبت من المواجهة، وفي الشوط الثاني خلق الفريق العديد من الفرص وسجل هدفين وحقق الفوز، مشيرًا إلى إن الفريق كان يعاني من الضغط الشديد بسبب الخسارة في آخر 3 مباريات وبيراميدز نجح في العودة لمشوار الانتصارات، ويجب تهنئة اللاعبين على الأداء القوي والفوز والثلاث نقاط.

وأضاف المدير الفنى لبيراميدز إن المباريات الثلاثة التي خسرها كان الفريق جيدًا للغاية ولا يستحق الخسارة، ولم يكن التوفيق حليفا للاعبين رغم الفرص الكثيرة، والأداء أمام دجلة والفوز أظهر مدى قوة الفريق وقدرته على العودة للمسار الصحيح لما يمتلكه من إمكانيات هائلة، وحول إصابة جون أنطوي أكد تشاتشيتش أنه سيخضع لفحص طبي لبيان مدى قوة الإصابة.

عن موقف عبد الله السعيد أكد تشاتشيتش أنه يعود مرحلة تلو الأخرى ومن الممكن أن يشارك لجزء في المباراة المقبلة وسيكون حذرا في الدفع به حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى، بينما يعاني أحمد أيمن منصور من مشكلة في فقرات الظهر وهناك فحص طبي لأحمد الشناوي، مشددا على أن الفريق بإمكانه الفوز بالمركز الثاني في الدوري وما تزال هناك نقاط عديدة بإمكان بيراميدز حصدها والتقدم.

وحول قرار تأجيل مباريات الكونفدرالية أكد المدرب أنه سيستغل الدوري لتجهيز لاعبيه للقاء حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية والأجهز حينها سيشارك في هذه المواجهة الصعبة.