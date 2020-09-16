فائز السراج يعلن استقالته ويسلم مهام منصبه نهاية أكتوبر

أعلن رئيس المجلس الرئاسى فى حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه. وقال السراج في خطاب تليفزيونى مساء اليوم، "أعلن للجميع رغبتى الصادقة فى تسليم مهامى للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم".



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