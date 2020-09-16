بيراميدز يعود للانتصارات ويحصد 3 نقاط من دجلة فى الصراع على الوصافة.. فيديو

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للانتصارات بعد غياب ثلاث مواجهات على التوالى، بتحقيق الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

الشوط الأول، كان انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث شهد الشوط ضغط مكثف من غزلان دجلة وأهدروا العديد من الأهداف، فى الوقت الذى لعب الفريق السماوى على الهجمات المرتدة وكاد إبراهيم عادل أن يسجل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من انفراد بعد خطأ أحمد رمضان بيكهام، إلا أن محمد عبد المنصف حارس دجلة تألق وأنقذ مرماه، كما أنقذ هدفين أخرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ المهدى سليمان حارس بيراميدز مرماه من هدف محقق لدجلة كاد أن يحرزه محمد هلال، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح الغانى جون أنطوى فى إحراز هدف التقدم من ضربة رأس من الوضع طائرا، فى الدقيقة 60، ثم أضاف الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 64.

وكان دجلة دخل المباراة بتشكيل مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

ودخل بيراميدز بتكشيل مكون من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي



