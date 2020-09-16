مسئول أوربى يؤكد استغلال جونسون خلافات بريكست لصرف الانتباه عن إخفاق كورونا

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي لملف "بريكست إن بوريس جونسون قد يتعمد إثارة الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصرف الانتباه عن إخفاقات الحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا.

يقال إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أبلغ دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الاعتبارات المحلية يمكن أن تكون وراء التحول في الخطاب ، وفقًا لتقرير من موقع بوليتيكو على الإنترنت نقلاً عن دبلوماسيين حاضرين.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة عانت من أسوأ معدل وفيات في أوروبا خلال الصيف وكانت واحدة من آخر الدول التي خرجت من الإغلاق ، وهي تكافح الآن من أجل تشغيل نظام الاختبار والتتبع.

وشهدت العديد من الحكومات الأوروبية زيادة ملحوظة في شعبيتها على خلفية تعاملها مع فيروس كورونا ، لكن حكومة جونسون شهدت بدلاً من ذلك انخفاض تصنيفاتها في الاستطلاعات تدريجياً.

وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "إندبندنت" إن المزاعم حول ما قاله بارنييه كانت "محادثة غير جادة من السفراء".

لكن بارنييه قال إن محاولة المملكة المتحدة على ما يبدو لتعقيد اتفاقية الانسحاب كان إما مرتبطا بإدارة وسائل الإعلام المحلية ، أو بدلاً من ذلك يريد رئيس الوزراء عقد صفقة وكان يحاول كسب النفوذ.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قد قال علنًا في وقت سابق إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق غير مرجح الآن ، نظرًا لحدوث تحرك ضئيل حتى الآن من الجانب البريطاني.

لكن بارنييه ، الذي قاد أيضًا المرحلة الأولى من المحادثات ، قال أيضًا إن التوصل إلى حل وسط ما زال ممكنًا.

وردا على سؤال عما إذا كان السيد بارنييه قد أدلى بهذه التعليقات بشأن فيروس كورونا للسفراء ، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

وأعادت حكومة المملكة المتحدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جدول الأعمال بعد أن كشفت النقاب عن مشروع قانون السوق الداخلية ، والذي أقر الوزراء بأنه سينتهك القانون الدولي إذا تم تطبيقه بالكامل.



